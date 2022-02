Les cinémas creusois peinent à garder la tête hors de l'eau

Entre frilosité des distributeurs de films et le changement des habitudes des Creusois, difficile pour les gérants de cinéma de trouver l'équilibre financier. Selon un rapport, la fréquentation des salles de cinéma est en baisse d'environ 25% sur le mois de janvier 2022, par rapport à la même période avant la crise sanitaire. Mais cette tendance s'observe aussi sur toute l'année d'exercice 2021, notamment à Aubusson qui accuse une baisse de 20 à 30 % de sa clientèle.

Selon Gilles Pallier, président du cinéma d'Aubusson, le report des sorties de film par les distributeurs tient une part de responsabilité dans cette chute vertigineuse des entrées : "Les distributeurs ont besoin d'être sûr que le film fonctionne, et ce, dès les premières semaines d'exploitation. Alors, dès qu'il y a un doute, ils reportent la sortie. Récemment, plusieurs films français, dont « Qu'est-ce qu'on a tous fait au Bon Dieu ? » ont été reportés à une semaine de leur sortie en salle". Pour trouver un équilibre financier, Gilles Pallier a besoin de 25 000 entrées sur l'année, mais depuis le Covid-19, il peine à en réaliser 20 000. Sans compter sur les restrictions sanitaires en place jusqu'au 16 février qui a bloqué, en janvier, toute possibilité d'augmenter son chiffre d'affaires avec la vente de pop-corn et de boissons au cinéma.

Avec la crise sanitaire et les confinements successifs, les habitudes des Creusois ont également changé en deux ans. Désormais, on préfère rester chez soi, devant un film ou une série. C'est le cas d'Axel qui ne va que très rarement au cinéma :

"Chez moi, je peux choisir n'importe quel film, je peux revenir en arrière et surtout, je peux me décider au dernier moment à me poser deux heures durant pour regarder un film".