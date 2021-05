Les cinémas de Marseille dans les starting-blocks pour la réouverture ce mercredi

J-2 avant la réouverture des cinémas, le 19 mai c’est-à-dire ce mercredi. Des cinémas fermés depuis le 30 octobre. C'est une réouverture dans des conditions forcément particulières, entre jauges contraignantes et films manquants.

Ils font partie de ceux qui pourront retrouver leurs clients cette semaine. Les cinémas rouvrent ce mercredi, après plus de six mois de fermeture, mais dans des conditions particulières.

Dans un premier temps, la reprise de l’activité se fera avec une jauge d’un fauteuil sur trois occupé et une fermeture à 21 heures avec bien sûr le strict respect des mesures barrières. ce n'est pas évident à gérer pour les exploitants. Par exemple, les distributeurs n’ont pas prévu pour l’instant de grosses sorties de films à cause de la contrainte du nombre de séances possibles dans une journée. Il faudra attendre le 30 juin, avec la fin prévue des jauges, pour voir les nouveautés comme Fast and Furious, un Marvel ou encore Eiffel, mais aussi la programmation du Festival du Film de Cannes en juillet.

Depuis plusieurs jours, les patrons de salles de cinéma ont rassemblé leurs équipes et vérifient tous leurs équipements. Selon Laura Langlois, la responsable d’exploitation du cinéma Les 3 Palmes à Marseille, avec 11 salles et 2450 fauteuils, les Provençaux auront envie de délaisser leur télévision pour une expérience sur grand écran avec « un son enveloppant bien meilleur qu’à la maison ».

Pour ce 19 mai, le cinéma des 3 Palmes ouvre ses salles à 14h00 avec le film Adieu les cons d'Albert Dupontel, ou encore Envole-moi de Christophe Barratier (14h15). Les enfants ne sont pas oubliés avec Tom et Jerry (13h45).