Les cinémas de Corse s'adaptent chacun à leur manière à la mise en place du pass sanitaire

Les cinémas de Corse inquiets jonglent avec les mesures sanitaires pour s'en sortir. Depuis la mise en place du pass sanitaire le 21 juillet, au dessus de 50 spectateurs, ils ont perdu beaucoup de clients. Pourtant, les films à l'affiche étaient très attendus et devaient faire un carton, comme le troisième opus d'OSS 117 sorti ce mercredi 4 août. Pour sauver la saison, chaque cinéma corse a une solution différente.

A Bastia, les séances limitées à 49 places pour éviter le pass sanitaire

Désormais dans les salles du cinéma le Régent à Bastia, il n'y aura pas plus de 49 personnes. Un choix de son gérant Daniel Benedittini car la situation était devenue ingérable selon lui. "Jusqu'à la semaine dernière on avait une salle où il fallait un pass sanitaire et deux salles sans pass. Là nous réduisons la jauge à 49 places pour toutes nos salles et il n'y aura pas de pass sanitaire", détaille-t-il. "On n'avait plus le choix vu la fréquentation en baisse. Beaucoup de personnes avaient du mal à s'y retrouver, "est-ce qu'il faut le pass ou pas ?" Du coup on avait des séances avec même pas 10 personnes et une chute de la fréquentation de 60% parce que les personnes étaient mal informées", raconte Daniel Benedittini.

"Pour prendre l'avion, le test PCR est valable 72 heures, pour le cinéma, il n'est valable que 48 heures. On a eu des pass qui n'étaient plus valides à une heure près. On était dans une situation délicate, tout le monde n'avait pas téléchargé le bon QR code. Cela nous faisait perdre beaucoup de temps à l'accueil, nous on était mal à l'aise. Alors pour faciliter l'afflux des spectateurs, on a fait ce choix", dit-il.

A Ajaccio, un jour avec pass sanitaire obligatoire, l'autre avec une jauge

A Ajaccio, autre cinéma, autre formule. Michel Simongiovanni, le fondateur et gérant du multiplex l'Ellipse décide, lui, d'alterner les journées avec pass sanitaire et celles sans, avec une jauge limitée à 49 personnes.

"Le 21 juillet, on a essayé une journée entière avec pass sanitaire et on eu une baisse évidente de la fréquentation et puis à partir de la semaine suivante on a décidé d'alterner, ne serait-ce que pour nos spectateurs qui sont dans le processus vaccinal et qui n'ont pas leur schéma vaccinal complet. On voulait proposer autre chose tant qu'on nous le permet."

A Lecci, la journée avec une jauge et le soir avec un pass sanitaire

A Lecci près de Porto Vecchio, troisième solution pour le cinéma Galaxy. La moitié de la journée sans pass sanitaire et la moitié avec une jauge de 49 personnes. Un choix de Remy Toscano qui est à sa tête. "On a mis en place le pass sanitaire uniquement pour les séances à partir de 20 heures et on a mis en place des jauges pour les séances d'avant 20 heures", détaille-t-il. "On tournait vers 300-400 entrées par jour et là on est à 150-200 maximum."

Il prend l'exemple de la sortie de Kaamelott, en pleine mise en place du pass sanitaire. "L'avant première, le 20 juillet, on fait 380 entrées juste sur ce film là et le lendemain, le 21, avec le pass sanitaire, on a eu du mal à dépasser les 100 entrées. Ça a été assez brutal. A côté de ça, il y a pas mal de bons films qui sortent mais qui ne vont pas marcher à leur juste valeur."

Quelque soit l'option choisie, le constat est le même. Une baisse de la fréquentation d'au moins 50% depuis la mise en place du pass sanitaire et la crainte d'une nouvelle fermeture imposée qui grandit.