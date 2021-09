Les cinémas de Haute-Corrèze recrutent des ambassadeurs

C'est une initiative originale des cinémas de Meymac, Égletons, Ussel et Neuvic. Ils proposent à des jeunes de 15 à 25 ans de devenir leurs ambassadeurs. Une façon d'animer les salles et de former les cinéphiles de demain.

L'Esplanade à Ussel, le Paradisio à Neuvic, le Soubise à Meymac et le Carnot à Ussel ont déjà l'habitude de travailler en réseau. C'est une nouvelle pierre à ce partenariat qui s'ajoute avec ce nouveau projet : le recrutement d'ambassadeurs des cinémas. Les quatre salles proposent ainsi à des jeunes de 15 à 25 ans d'être plus que de simples spectateurs, des acteurs de la vie du cinéma de leur territoire.

Des films comme du popcorn

Concrètement les ambassadeurs seront chargés de sélectionner un film tous les mois. Celui-ci sera diffusé alternativement dans les 4 cinémas au cours d'une soirée dite "coup de cœur". Les jeunes seront chargés de faire la promotion de cette soirée et du film diffusé via différents supports. En contrepartie ils auront une carte d'accès illimité à leur cinéma et des invitations pour des avant-première et des festivals. Une façon pour les cinémas de développer le goût des salles obscures chez les jeunes qui ont tendance de plus en plus à consommer les films comme du "popcorn" souligne Franck Chassat, responsable du Paradisio. "Si un film les intéresse mais qu'ils le loupent c'est pas gênant pour eux. Ils vous disent c'est pas grave je le verrai en streaming".

Un acteur culturel essentiel en milieu rural

Or un cinéma c'est aussi un lieu, un lieu où l'on peut se rencontrer, échanger; un lieu de culture. D'autant plus indispensable s'il est un milieu rural. "Quand il y a peu de lieux culturels, le cinéma est un lieu très important au sein de la ville" précise Coline Lorillot, la médiatrice des cinémas de Haute-Corrèze. Des lieux donc d'autant plus essentiels pour les habitants. C'est alors aussi une mission d'animation de son territoire que les ambassadeurs des cinés porteront. Chaque salle en aura 4. Les jeunes ont jusqu'à la fin du mois pour s'inscrire, directement auprès des salles ou sur les pages Facebook de celles-ci.