Les cinémas de l'Yonne peinent à garder la tête hors de l'eau

Les cinémas n'ont pas la côte en ce moment. A Sens, les directeurs de cinéma espéraient un regain de fréquentation avec les vacances de la Toussaint. Mais ce n'est pas le cas, déplore Cédric Aubry, directeur du cinéma Confluences de Sens.

"C'est frustrant. Il y a une baisse de fréquentation de l'ordre de moins 30%, et nous espérions que les vacances encourageraient les gens à venir" explique-t-il. Il met cette baisse de fréquentation notamment sur la mise en place du pass sanitaire chez les plus jeunes.

"Le niveau de vaccination des mineurs est inférieur à ce lui de la population et ils étaient notre cible" poursuit-il. "Tant que les salles de cinémas représenteront le plus les contraintes du pass sanitaire, la fréquentation n'augmentera pas" conclut-il.

Des habitudes qui se délitent

"Entre le pass sanitaire et peut-être une certaine forme de peur, il y a aussi un changement dans les habitudes" confie Stéphane Anglade, président de l'association Ciné Migennes, à Migennes. Il accuse de meilleurs fréquentations pour le mois d'octobre par rapport à septembre, mais tout juste.

"Il y a un changement dans les habitudes de consommation : aujourd'hui, il y a la concurrence des plateformes de streaming. Sur les gros films comme James Bond, on marche bien, mais sur des plus petites productions, on a plus de mal" conclut-il.

Ailleurs, le cinéma Agnès Varda à Joigny indique avoir perdu la moitié de sa fréquentation depuis 2019.