Les cinémas de la région toulousaine tentent de s'adapter à la crise sanitaire et aux fortes chaleurs

C'est la double peine pour les cinémas cet été. Avec les règles sanitaires et les fortes chaleurs, difficile de remplir les salles obscures, rouvertes depuis le 22 juin. Le port du masque par exemple est obligatoire dans les halls et en circulation, mais reste facultatif pendant le film.

Résultat : certains établissements de la région toulousaine enregistrent une baisse de fréquentation de près de 70% en moyenne par rapport à l'année dernière.

Moins de séances dans certains cinémas

"Personne ne s'attendait pas à ce que ce soit si difficile, témoigne Jean Baptiste Salvat, directeur du cinéma CGR à Blagnac. On est un des seuls groupes à avoir rouvert avec six séances par jour comme avant, on pensait que ça reprendrait et finalement on a réduit, on a enlevé nos séances du matin et de 22 heures pour concentrer l'activité sur une période moins grande parce qu'en terme d'impact sur la masse salariale, c'est assez compliqué. Là c'est un cumul de plusieurs facteurs, le beau temps éloigne un peu les gens des salles, hormis lorsqu'il y a de grosses franchises."

Chute de la fréquentation

Le méga CGR de Blagnac a vu sa fréquentation chuter de 60% par rapport à l'été dernier, alors le directeur adapte sa programmation pour attirer le public. "On sait que tous les festivals de musique ont été annulés, on s'est dit qu'on allait essayer de programmer des concerts cultes qui ont été appréciés du public, il y a 18 concerts, on essaye d'avoir de l'actu cinéma et hors-cinéma", explique-t-il.

Au plus vieux ciné de Toulouse, l'American Cosmograph, on observe également une baisse des entrées, mais la situation reste moins alarmante. "On a l'habitude de travailler avec des films peut-être moins médiatisés, explique Jeremy Breta l'un des gérants, donc travailler comme cet été avec des films un peu plus pointus, c'est notre travail toute l'année, c'est ça qui fait la différence, on met en valeur ces films-là, même si ce n'est pas ceux dont on parle le plus."

A noter que les salles des cinémas Utopia Borderouge et Tournefeuille rouvrent leurs portes ce mercredi 12 août.