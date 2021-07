Les cinémas du Poitou face au casse-tête du pass sanitaire obligatoire

L'extension du pass sanitaire aux lieux de culture de plus de 50 personnes entre en vigueur ce mercredi 21 juillet. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, les cinémas s'adaptent, chacun à leur façon.

L'extension du pass sanitaire pour les personnes de plus de 18 ans démarre ce mercredi 21 juillet dans un certain nombre de lieux culturels et de loisirs. C'est le cas des cinémas. Dans la Vienne et les Deux-Sèvres, certains, les plus gros, demanderont le pass sanitaire à toutes les séances. D'autres cinémas, plus petits, s'organisent parfois différemment.

Des séances voire des jours pour les spectateurs sans pass obligatoire dans certains cinémas

Le Loft à Châtellerault a choisi de faire un jour sur deux. Par exemple, pour ce mercredi, il faut le pass, ce jeudi pas forcément, la jauge sera donc limitée à 50 personnes. Pour d'autres cinémas, cela dépendra non pas des jours mais des séances. C'est le cas au Familia à Thouars et au Fauteuil Rouge à Bressuire.

"Pour que la culture soit accessible à tous", insiste Morgan Rassinoux le programmateur du Fauteuil Rouge. Une organisation qui vise à essayer de satisfaire tout le monde. "On pourrait se dire pourquoi on n'a pas fait tout à 50 personnes ? Parce qu'on a des films qui sont susceptibles de faire beaucoup plus et on a aussi peut-être des gens qui ne se sentiront pas à l'aise d'être dans une salle sans pass sanitaire. On a tous les comportements à gérer", poursuit-il.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

On essuie un peu les plâtres de cette mise en place

Au CGR de Buxerolles et de Niort, toutes les séances se feront avec un pass sanitaire. "On va scanner les QR codes avec nos douchettes ou un smartphone grâce à une application", explique Mathieu Albert, directeur du CGR de Niort. Une mesure qu'il estime "très rapide. On essuie un peu les plâtres de cette mise en place. On sera prêts, on est prêts mais on notre métier ce n'est pas d'être flic. On n'est pas là pour refuser l'accès au cinéma aux spectateurs. J'espère que tout se passera bien mais ce n'est pas évident".

A La Crèche, le cinéma Henri-Georges Clouzot ne demande lui aucun pass sanitaire à aucune séance et annonce limiter sa jauge à 50 personnes jusqu'au 31 août.

Pour afficher ce contenu Facebook, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix