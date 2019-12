Les cinémas périgourdins enregistrent une hausse de leur fréquentation en 2019

Sarlat-la-Canéda, France

Comme partout en France, les cinémas de Dordogne ont connu une fréquentation record en 2019. Un record qui datait de 1957 pour le cinéma le Rex de Sarlat où le nombre de salles est passé de une à six sur la période. Ce qui explique la forte hausse dit Arnaud Vialle, propriétaire du cinéma Le Rex de Sarlat. "Globalement, 40 nouveaux cinémas ont été crées en France en 2019, ça fait 180 écrans supplémentaires et plus de 260 millions investis. Mécaniquement, la fréquence des spectateurs est plus importante".

La part du cinéma français s'effondre face aux coups de boutoir de Disney

L'inquiétude, c'est l'effondrement de la part de marché du cinéma français à 35% alors qu'elle était encore à 45% il y a seulement cinq ans.. En 2019, les quatre premiers films sont signés Disney, y compris dans les cinémas périgourdins. "Le Roi lion", loin devant ( 10 000 entrées à Sarlat, autant que la population de la ville), devant les "Avengers" de Marvel, "La reine des neiges", puis "Star Wars". Le premier français est 5ème, "qu'est ce qu'on a fait au bon dieu" 2. Disney représente aujourd'hui 30% du marché français, ce qui ne constitue pas qu'une bonne nouvelle quand on sait que Disney va sortir sa propre plateforme en mars 2020 et nul ne sait si le monstre du cinéma américain investira encore dans les projections en salles.

A noter une particularité due au terroir. "Au nom de la terre" rentre dans le top 10 des entrées à Sarlat avec plus de 2500 entrées, ce qui n'est pas le cas au plan national. Il s'agit de l'histoire d'un agriculteur qui se suicide, incarné par Guillaume Canet.