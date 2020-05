Le Premier ministre Edouard Philippe a annoncé jeudi la réouverture des salles de cinéma le 22 juin lors de la présentation de la deuxième phase du plan de déconfinement. Une bonne surprise pour les exploitants du Nord et du Pas-de-Calais qui s'attendaient à une réouverture en juillet.

Les cinémas rouvrent le 22 juin : "Une bonne surprise", pour les exploitants du Nord et du Pas-de-Calais

Cela fait plus de deux mois que les salles restaient obscures, comme toutes les salles de spectacles et les théâtres. Les cinémas vont rouvrir leurs portes le 22 juin partout en France. Le Premier ministre Edouard Philippe l'a annoncé jeudi lors de sa présentation de la deuxième phase du plan de déconfinement.

"Ça a été une bonne surprise", s'est réjoui Laurent Coët, qui exploite l'unique salle du Régency à Saint-Pol-sur-Ternoise dans le Pas-de-Calais. On parlait d'une réouverture des salles de cinéma plutôt en juillet. La profession gagne quelques jours.

Moins de séances par jour

Les exploitants ont maintenant trois semaines devant eux pour finaliser le protocole sanitaire et le faire valider par les autorités. "On est en train de travailler sur ce protocole, la gestion des flux, le respect des gestes barrières, comment ne pas séparer les couples, les familles", a expliqué sur France Bleu Nord Laurent Coët, qui est aussi vice président du syndicat des cinémas du Nord et du Pas-de-Calais.

Les salles de cinéma sont fréquentées par un public très varié : des couples, des familles, des groupes d'amis. La distanciation physique est donc complexe à organiser avec l'occupation d'un siège sur deux. "Nous serons vigilants sur le nettoyage qui sera renforcé, sur le placement en salle. Le nombre de séances sera moins important que d'habitude au redémarrage", a confirmé Laurent Coët.

Pas de pénurie de films

Les salles de cinéma ne manqueront pas de films. "Il n'y a pas de pénurie, il y a un stock conséquent, on n'est pas inquiet là dessus", a assuré le vice-président du syndicat des cinémas du Nord et du Pas-de-Calais. Les distributeurs de films attendaient la date de réouverture des salles de cinémas pour établir le calendrier de sortie.

"On sait déjà que des films comme Mulan, le nouveau Christopher Nolan, des comédies françaises qui étaient prévus au mois d'avril vont arriver cet été", a confirmé Laurent Coët, assurant que "chaque spectateur pourra trouver un film qui lui convient".