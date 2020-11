Les cinémas vauclusiens espèrent ne pas jouer la dernière séance

Déjà fermés pendant le premier confinement au printemps, les cinémas ont rouvert à l'été mais en mode restreint, avec des jauges réduites et un masque obligatoire pour le public. Et ils sont à nouveau fermés à cause de la pandémie.

Avec le nouveau confinement la fermeture est à nouveau de mise. Les premières aides promises en début d'année par la région, l’état ou le CNC le centre national du cinéma commencent à arriver. Elles complètent les dispositifs de chômage technique ou partiel.

Des aides bienvenues

La Strada est un cinéma itinérant qui visite une vingtaine de villages. Les projections en plein air ont d'ailleurs sauvé son été 2020, mais le deuxième confinement paraît plus inquiétant même si l'association prépare un service de vidéo à la demande pour que le public continue de profiter du catalogue de films de La Strada.

Investir dans l’avenir

À Cavaillon, les quatre salles de la Cigale et du Femina sont elles aussi fermées. Quatre des six salariés sont au chômage technique et les aides promises au printemps arrivent tout juste, mais Eric Tellène ne s'est pas laissée abattre et travaille en ce moment à la construction d’un nouveau cinéma : le Paradiso.