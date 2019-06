VIDEO - Les clowns débarquent à Niort

Niort, France

Ils n'ont pas tous des nez rouges mais ils vont sans doute vous faire rire, vous émouvoir ou vous surprendre. Le "Très grand conseil mondial des clowns" s'installe à Niort à partir de ce vendredi et jusqu'à dimanche pour une 9e édition. Trois jours de spectacles au centre Du Guesclin, sur le parvis du conseil départemental, ou encore au CSC Nord.

Ce vendredi c'est la grande arrivée des clowns en centre-ville. 85 clowns débarqueront en fanfare. Rendez-vous à 19h, rues Ricard et Victor Hugo.

Pour le clown, ça a du sens de ne pas avoir de frontières, ni d'âge, ni de nationalité, ni de milieu culturel"

Des clowns qui sillonnent les routes depuis le 22 mai avec la traditionnelle caravane pour proposer des spectacles dans 54 communes des Deux-Sèvres mais pas que. Caravane qui se poursuit jusqu'au 5 juillet. Cette semaine, elle s'est notamment arrêtée à l'Ehpad du Cèdre Bleu, à Niort. "Je trouve que pour le clown, ça a du sens de ne pas avoir de frontières, ni d'âge, ni de nationalité, ni de milieu culturel", explique Hélène, alias Comette Gomette.

"Mon but en étant clown c'est de toucher les gens et le meilleur retour c'est quand on nous dit 'merci on a passé un super moment', des fois les gens nous disent que ça faisait longtemps qu'ils n'avaient pas rigolé", raconte Philipp, qui se tranforme en "Mike Tiger" sur scène.

"Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu des clowns. J'arrive à 92 ans et... ça rajeunit"

Les résidents sont ravis. "Oh c'était sensationnel, rien qu'à les voir on a envie de rire", lance Jacques. "Cela faisait longtemps que je n'avais pas vu des clowns. J'arrive à 92 ans et... ça rajeunit". "Le spectacle il était formidable !", s'enthousiasme Eliodora, "je ne l'oublierai jamais".

