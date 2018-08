Rouen, France

"On est déjà complet dans presque toutes les catégories de jeunes". Sébastien Bonsse gère les sections jeunes à l'US Grammont, un club amateur au sud de Rouen, et il a reçu beaucoup d'appels après le 15 juillet. "Surtout les quinze premiers jours, les parents voulaient inscrire leurs enfants, ils voulaient être sûrs d'avoir une place."

Face à cet afflux de demande, le club a décidé d'augmenter son nombre de licenciés, de 250 à 265 cette saison. Pour les caisses du club, ça représente quelques centaines d'euros en plus, pas grand chose donc. Par contre Sébastien Bonsse estime que la victoire des Bleus permet de faire passer un message très positif aux plus jeunes. "On a vu que la France a gagné grâce à son collectif et sa solidarité, des valeurs qu'on doit transmettre à nos joueurs."

REPORTAGE - L'effet Coupe du Monde en Normandie Copier

Cet effet "Coupe du Monde" s'est aussi ressenti dans les magasins de sport, comme dans cette grande enseigne à Tourville-la-Rivière. "Après une Coupe du Monde et surtout si elle est gagnée, _on constate une augmentation de 10 à 15 % du chiffre d'affaire du rayon football_," estime Vincent Rannou, responsable des sports collectifs dans ce magasin.

"Pour l'instant on a surtout vendu des mini-buts et des ballons, pour les jeunes qui voulaient se prendre pour M'Bappé dans le jardin de leur parents. A partir de cette semaine, on va vraiment commencer à vendre les équipements pour les jeunes qui vont reprendre leur saison." L'effet Coupe du Monde n'a donc pas fini de se faire ressentir.