Les clubs de sport enregistrent de nombreuses inscriptions pour cette rentrée en Dordogne

Sur le stade Francis-Rongiéras à Périgueux, 150 associations se sont réunies ce dimanche pour le traditionnel forum des associations. Objectif : attirer un maximum de nouveaux inscrits pour cette rentrée, après deux années compliquées par la pandémie de covid. Juste à côté du stand de leur club de basket, Marine et Amira, enchainent les paniers. "Ca fait du bien de reprendre le sport en club, avec nos coéquipières" confie la première, son ballon à la main. "Sauf qu'on a perdu un peu les habitudes, c'est sûr qu'en matchs on va pas réussir du premier coup !" sourit Amira. Après les confinements à répétition, il faut retrouver la forme.

On a 20 à 30% d'adhésions en plus, on va retrouver le niveau d'il y a 4 ans, avant la crise sanitaire - Isabelle Silva, AOL Basket Trelissac

Elles ne sont pas les seules à se ruer vers les parquets. Le club de l'AOL Basket de Trélissac enregistre de nombreuses inscriptions. "C'est vraiment très actif, explique Isabelle Silva, secrétaire du club. Les parents sont très présents, on a 20 à 30% d'adhésions en plus. On va retrouver le niveau d'il y a 4 ans, avant la crise sanitaire." Les sportifs ont envie de se défouler de nouveau et de revoir du monde, partager des activités en groupe.

L'instauration du pass sanitaire depuis début août pour les adultes et à partir du 30 septembre pour les mineurs ne fait pas fuir les sportifs. Au club d'escrime, de volley ou encore au club Lutte Contact 24, les inscriptions sont nombreuses. Les mesures sanitaires sont même assouplies puisque le QR code permet aux adhérents de faire tomber le masque pendant leur activité.

Certaines associations proposent des prix réduits sur les licences

Pour encourager les inscriptions et motiver ceux qui craignent une nouvelle fermeture des clubs, certaines associations proposent même des tarifs réduits. "L'adhésion à l'année s'élève à 160 euros mais, pour tous ceux qui étaient licenciés ces deux dernières années et qui ont subi les fermetures à répétition, on leur propose un forfait à 50 euros" explique Ambroise, secrétaire du club Lutte Contact 24. Et ça marche : ils ont déjà enregistré des dizaines de réinscriptions, au delà de ce qu'ils espéraient.