Les collégiens des classes orchestre mayennaises ont joué à New York !

Ça y est, ils ont réalisé leur rêve américain...

Au total, ils sont une soixantaine de jeunes : les 5ème du collège Alfred Jarry de Renazé, les 4ème et les 3ème du collège Jean Rostand de Château-Gontier et les 3ème du collège Francis Lallart de Gorron. Et ils se sont produits, jeudi, devant des centaines de spectateurs à l'école de musique de Brooklyn. Ils avaient préparé un programme musical spécial avec leurs professeurs : 1h20 de concert aux accents de jazz et de standards de la musique américaine, avec du Michael Jackson et du Franck Sinatra dedans... Un moment sera gravé dans leurs mémoires pour longtemps selon Loïc Renault, l'un des professeurs de musique qui les accompagne.

Pour Loïc Renault, les élèves ont un peu la sensation de vivre un rêve éveillé Copier

Un appel au financement participatif

Les élèves et leurs professeurs ont planché sur ce projet pendant des mois. Ils avaient lancé une campagne de financement participatif pour aider à financer leur voyage. Ils ont aussi fait appel à des entreprises pour du mécénat. Au final, ils ont réussi à récolter près de 120.000 euros.

Les collégiens vont passer une dizaine de jours à New York et profiter du voyage pour découvrir la ville. Si la météo le permet, ils iront jouer à Time Square ce week-end.