Pouligny-Saint-Pierre, France

Ils sont 18. Ils viennent du département de l'Indre, ils ont entre 12 et 16 ans et ils s'en donnent à cœur joie !

"C'est trop bien ! Les goûters, les repas sont trop bons, les animateurs sont impeccables ! Y a rien à dire" s'enthousiasme Naël, 12 ans. Jade, 12 ans aussi, surenchérit : "On va se baigner, on s'amuse, on fait des chasses aux trésors... Je me suis fait plein de copains! Et les tentes sont super grandes !"

C'est vrai qu'en matière de camping, on a connu pire.

Les enfants campent en tentes bivouacs © Radio France - Gaëlle Fontenit

"On a fait appel à un prestataire, explique Wilfried Robin, responsable du Relais Initiative Jeunes de la FOL 36, à l'origine de ce séjour. Les jeunes ont des lits de camp et on tient debout dans la tente. On s'est dit que pour 14 jours, c'était plus confortable".

La commune de Pouligny-Saint-Pierre prête son stade et les vestiaires pour le séjour. Quant aux repas, ils sont préparés par une cantinière, à base de produits locaux.

Au programme : des baignades, une journée initiation vidéo, des chasses au trésor, des jeux de piste, une soirée cinéma en plein air, des veillées jeux de société, initiation aux arts du cirque, tir à l'arc, rando et même une partie de "Koh Lanta"...

"On partait de constat de familles qui nous disaient que les séjours de 5 jours c'était bien, mais qu'elles aimeraient bien aussi des séjours plus longs. D'où l'idée de remettre en place une colonie de vacances" détaille Wilfried. Le séjour est organisé conjointement par les communautés de communes Coeur de Brenne, Brenne Val de Creuse et le Relais Brenne Initiative Jeunes.

Le séjour coûte aux parents 350 euros par enfant. La colonie pourrait être organisée une année sur deux.