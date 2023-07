VIDEO - Les comédiens d'''Arena et les clés du temps" en répétition à Nîmes avant la première en août

Tommy Weber, le metteur en scène d'"Arena et les clés du temps" s'est déjà frotté aux arènes de Nîmes. C'est lui qui a mis en scène le spectacle "Vercingétorix" proposé par Edeis à l'occasion des journées romaines en mai. Pour le spectacle du mois d'août, il a souhaité revisiter le scénario et s'entourer de comédiens professionnels. "On raconte l'histoire d'un père et sa fille, Thierry et Arena, qui ont des petits soucis de communication, du fait du départ très proche d'Arena pour Paris. C'est le moment où elle va faire sa vie à elle et lui, ça lui est difficile. Comme il vit au travers des arènes car il en est le gardien et qu'il aime les histoires historiques, il utilise cette passion là pour transmettre des messages à sa fille. Des histoires de l'Antiquité, de l'histoire des religions, de l'arrivée de François 1er à Nîmes. Des histoires entièrement véridiques." Elles sont certifiées par le conseiller historique nîmois Eric Dars.

130 figurants et une chorale

Comme l'an dernier, les comédiens ne seront pas seuls sur scène. Ils seront accompagnés de 130 figurants et c'est nouveau, d'une chorale de trente personnes. Les projections vidéos sur les arènes sont également conservées comme les cascades équestres. Le comédien François de Brauer, qui joue actuellement dans la série Fiasco sur Netflix interprète le rôle de Thierry, le gardien des arènes. Il a déjà joué plusieurs fois au théâtre Bernadette Lafont , jamais dans les arènes. "Je suis très heureux de jouer dans un espace comme cela. Il va falloir être large dans les intentions. Ce spectacle remplit sa mission de raconter l'histoire de Nîmes. On est très honoré de faire ça. Ce qui me plait beaucoup, c'est que tout le grandiose du spectacle nait d'un petit personnage, un monsieur tout le monde, le gardien des arènes. C'est une superbe idée qui permet de raconter la grande histoire mais aussi la petite." Zoé Urénia joue sa fille Aréna. Ils sont accompagnés d'Aurélia Arto et de Jean-Serge Dunet. La première représentation aura lieu le 7 août à 21h30 dans les arènes. Cinq autres suivront jusqu'au 15 août.

Arena et les clés du temps - Teaser 2023