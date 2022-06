Les Comedy Clubs de l'été : Les jeunes talents du rire sur la Côte d'Azur !

Depuis quelques années, les Comedy Club émergent et rassemblent de nombreux humoristes. Ce concept manquait à Nice, mais en février 2022, Maxime Riou fonde le T'choup Comedy Club, une pépinière itinérante de jeunes stand-upper. C'est un tremplin pour leurs carrières et une expérience leur permettant de créer un public. Ces nouveaux talents du rire se produisent dans des lieux différents et insolites, à l'exemple des Galeries Lafayette ou du Château de Crémat. Parmi eux, Pablo Caillault qui propose son spectacle "Si j'aurais", et Thomas Santarelli, avec "Tant qu'on est là". C'est aussi le premier Comedy Club de France à se produire en pleine mer sur un maxi catamaran. Le départ a lieu depuis le vieux port de Saint-Raphaël, pour une traversée de 4 heures jusqu'à l'Ile d'or. Un show d'une heure se déroule avec apéritif et boissons.

Pablo Caillault, humoriste et Maxime Riou, co-fondateur du T'choup Comedy Club Copier

Le programme

Théâtre de l'Impasse :

Jeudi 10 juin, Pablo Caillault - "Si j'aurais"

- Vendredi 11 juin, Thomas Santarelli - "Tant qu'on est là"

Vendredi 1er juillet, le maxi catamaran, depuis le vieux port de Saint-Raphaël pour une traversée de 4 heures avec un show.

Les Comedy Club de l'été en moins de 2 minutes avec Pablo Caillault et Maxime Riou