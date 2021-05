Les commerçants du Mont-Saint-Michel attendent avec impatience le retour des touristes

Avec la fin de la limitation des déplacements au delà des 10 kilomètres et le calendrier de réouverture présenté par Emmanuel Macron ce vendredi, les commerçants du Mont Saint-Michel comptent les jours. Ils devraient voir arriver les touristes la semaine prochaine.

Des touristes dans les rues du Mont-Saint-Michel. Cette image semble loin. À partir de lundi, les premiers badauds devraient être de retour sur le rocher. La fin de limitation des déplacement au delà des 10 kilomètres, sans motif valable, sera levée dans quelques heures. L'occasion de venir se promener pour prendre un bon bol d'air, ou partir quelques jours en vacances.

Dans la Grande rue, le téléphone sonne à nouveau à l'Auberge Saint-Pierre. "La première semaine s'annonce relativement calme, mais pour le weekend de l'Ascension, il devrait y avoir du monde", juge Christine Gaulois, la gérante. Quelques chambres sont encore disponibles du 13 au 16 mai, mais l'établissement devrait bientôt être complet. Le personnel s'active donc pour cette reprise. "On commence à rappeler nos équipes qui refont du nettoyage. On met nos recettes au point aussi, parce qu'on fait également restaurant", continue la patronne.

Accélération dans les semaines à venir

Les terrasses des restaurants et des bars qui devraient rouvrir à partir du 19 mai, comme les commerces et les musées notamment, selon les annonces du Président de la République de vendredi dans la Presse régionale. Le 9 juin ce sera au tour des salles de restauration. Une bonne nouvelle pour les boutiques du Mont-Saint-Michel. "On attend tous ça avec impatience", explique Rémi Giron, président de l'association des commerçants. Il tient deux boutiques de souvenir sur le rocher.

Dans un premier temps, ce sera les touristes français. Et puis dans un deuxième temps les européens, on l'espère. Peut-être aussi des touristes qui viennent de l'international

Les visites sur l'île se feront encore surtout à la dernière minute, pour ces professionnels. Difficile encore de dire si les asiatiques ou les américains seront de la partie cette année. Les étrangers, qui représentent 80% des touristes habituellement sur le Mont-Saint-Michel.

Au vu du contexte, la mairie compte d'ailleurs davantage maintenir les clients cette année sur le Mont. Cette destination étant surtout un site de passage. Elle travaille notamment sur des outils numériques "pour faire découvrir l'histoire et l'architecture du site en profondeur".