Poitiers, France

L'Équipe de France affronte la Croatie dimanche à 17 heures pour la finale de la Coupe du monde. Et dans le Poitou, les commerçants soutiennent les Bleus, entre les clins d’œil et les ouvertures exceptionnelles.

À commencer par Christophe Vergnaud, artisan pâtissier qui tient Côté Place, une pâtisserie Place d'Armes à Poitiers. "Dès le début de la Coupe du monde j'ai préparé des éclairs aux couleurs de la France, puis ensuite des macarons." L'objectif : "supporter les Bleus. Et puis ça nous a fait venir de nouveaux clients, surtout les jours de match".

Côté buvette et restauration, certains commerçants poitevins ouvrent exceptionnellement leur établissement dimanche, comme le Wallaby's, à Poitiers, tenu par Damien Bruandet et son frère. "On est pas souvent en finale de Coupe du monde, on va partager tout ça avec nos clients", explique le co-gérant.

j'ai préparé des éclairs aux couleurs de la France, puis ensuite des macarons

Et le patron des boîtes de nuit la Tomate blanche et la Grand'goule, Jérôme Lacroix, l'annonce, les deux boîtes seront ouvertes dimanche en cas de victoire des Bleus, histoire pour les poitevins de prolonger la fête.