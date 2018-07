A deux jours du début du festival, qui commence vendredi 6 juillet, les compagnies du Off ont commencé à accrocher leurs affiches, partout en ville. Attention, il y a des règles strictes !

1.538 spectacles sont programmés cette année dans le Off, dans 133 lieux différents. Les compagnies doivent donc se faire remarquer, pour attirer le public. C'est pour cela que l'affichage est essentiel pour les troupes, qui accrochent leurs affiches partout en ville.

Pas de colle, mais de la ficelle !

Mais attention, il y a des règles : pas de colle ni de fil de fer, mais de la ficelle. Pas d'affichage sur les édifices publics, sur les arbres, les jardinières, les poubelles, les panneaux, les palissades de chantier, les gouttières, les installations électriques.

Places interdites

Les affiches sont également interdites place Pie et place St Jean le Vieux (devant les halles) et sur les grilles du Rocher des Doms, du square Perdiguier mais aussi - c'est nouveau - place du Palais des Papes et place du Petit Palais.