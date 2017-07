Les compagnies stéphanoises à l'assault d'Avignon

Trois compagnies de théâtre de Saint-Étienne se produisent au festival d'Avignon. L'enjeu : se faire programmer ailleurs dans l'Hexagone.

Trois compagnies ligériennes se produisent au OFF d'Avignon avec le soutien de la mairie de saint-Étienne. Elles reçoivent de 2 000 à 3 500 euros pour "soulager le risque" que prennent ces troupes en participant à cette édition du festival de théâtre. L'expression est de Marc Chassaubéné, l'adjoint aux affaires culturelles. Ce dispositif d'accompagnement à la diffusion existe depuis l'an dernier et complète d'autres aides, plus à long terme, à l'émergence et au rayonnement des compagnies.

"Les programmateurs ne viennent pas, alors nous, nous venons à Avignon"

Ce soutien ponctuel représente environ 10% du budget avignonnais d'une compagnie comme Halte venue présenter sa pièce musicale "L'Odyssée... à vapeur". De quoi couvrir au moins le logement, la location d'une maison pour toute l'équipe. "Déjà ça de moins à payer", souligne Grégoire Béranger, le directeur artistique et metteur en scène de ce spectacle. C'est financièrement risqué de venir mais vital à ses yeux, pour s'exporter : "C'est très difficile de sortir de la Loire. Les programmateurs ne viennent pas à Saint-Étienne. Donc, nous on le fait à Avignon et on est sûrs de toper, si ce n'est les Lyonnais, la France !".

Autre Stéphanois présent, Alain Besset de la compagnie Elektrochoc, la troupe qui réside au Choc Théâtre à la Richelandière. Lui qui a connu les années 80, où il y avait vingt fois moins de spectacles dans le OFF, estime que "ça vaut le coup" de revenir. "Quand même tous les programmateurs de France et de Navarre viennent faire leur marché" et de se féliciter de "chaque jour j'ai eu au moins un programmateur. Ce n'est pas fait mais au moins j'ai vu qu'ils étaient enthousiastes, touchés par le propos". Il a mis en scène "Ceux qui avaient choisi".

Toute aussi stéphanoise, The Party donne également "Quand j’étais petit, je voterai", une pièce que les Ligériens ont pu voir à la Comédie l’an dernier et à Andrezieux-Bouthéon au printemps.

Où voir les comédiens stéphanois dans le off d'Avignon ?