Les Compl'auteurs à l'assaut de la scène parisienne

Les Compl'auteurs participent demain soir à l'Emergenza Festival, tremplin international pour les nouveaux talents. Coup d'envoi programmé à 19h au New Morning à Paris. Les fans sont réquisitionnés pour faire exploser l'applaudimètre.

De la pop, du rock, du funk… C’est le cocktail détonnant mis au point par les Compl’auteurs. Participer à l'Emergenza Festival, un exploit pour cette graine de groupe : "pour un groupe qui a démarré au 1er janvier, se retrouver en demi-finale au New Morning cinq mois après, c'est incroyable !", lâche Jean-Charles, le chanteur. Le groupe, jusqu'ici connu pour ses reprises, a enregistré ses propres compositions. Des thèmes universels, comme la défense des baleines ou une hymne aux Bourguignons.

Le groupe se produisait samedi dernier au Bacchus et Gambrinus à Auxerre, sous l’œil de leurs groupies. - Ophélie Pierog

De la reprise de "Still Loving You" des Scorpions... Copier

... à l’ode aux Bourguignons. Copier

Les groupies sont venues en masse pour soutenir leurs idoles. Signe caractéristique : elles s'assoient toujours au premier rang et portent des chapeaux qui scintillent. "Pendant le concert Jean-Charles va changer souvent de chapeau", explique Sylvie, groupie de la première heure. "Plutôt que d'avoir un T-shirt , on a décidé de porter un chapeau pour leur dire "on est avec vous les gars" !"

Les chapeaux des groupies scintillent au premier rang, et scintilleront demain soir à Paris. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Un bus pour rameuter les fans

Demain soir c'est à l'applaudimètre et à la main levée que ça va se jouer. Du coup, pour concurrencer les groupes parisiens, les Compl'auteurs ont mis le paquet : un bus affrété, avec ramassage à Tonnerre, Auxerre et Sens. "Si on veut avoir un minimum de chance de passer à l'étape suivante, il faut quand même qu'on amène avec nous un minimum de supporters et de supportrices", indique Anthony le guitariste, pragmatique.

"NN" comme "Now Name", leur précédent nom de scène, quand le groupe ne faisait encore que des reprises. © Radio France - Louis-Valentin Lopez

Si vous souhaitez monter dans le bus pour aller supporter les Compl'auteurs, un numéro : le 06 18 07 87 77. Pour ensuite vous époumoner, applaudir à tout rompre et emmener le groupe à la finale qui se passera, excusez du peu... au Bataclan.

ECOUTEZ Le reportage de Louis-Valentin Lopez avec les Compl'auteurs et leurs groupies :

Des Compl'auteurs motivés à l'assaut de la scène parisienne demain Copier