Les concerts de la Fête de la Musique 2021 dans les Alpes-Maritimes

Cannes maintient l'esprit de la Fête de la Musique

3 concerts sont proposés sur la place du marché de La Bocca, les allées de la liberté et la place de l’étang et le groupe Evolution Band, le guitariste chanteur Luciano Del Gaudio et le bassiste Claudio Citarella se produiront lors d’un concert gratuit jazzy, soul et funk dans les jardins de la médiathèque Noailles.

Le programme sur les ALLEES DE LA LIBERTE :

18h30 à 19h15 : TRAID & YERSA (Rap )

19h30 à 20h15 : SELINA MARTIN (Independent Art-Pop )

20h30 à 21h15 : ZILKEN (Chanson Urbaine )

21h30 à 22h15 : R-SAJ (Ska/jazz )

Le programme sur la PLACE DE L’ETANG :

De 18h30 à 22h30 : JUST FUNK BAND- Funk Pop Variétés internationales

Le programme sur la PLACE DU MARCHE DE LA BOCCA :

18h30 à 22h30 : BLUE COCKTAIL – Variétés internationales

Antibes, des concerts en mouvement

A Nice, pas de gros concert en 2021

Pas de gros concert à Nice sur la place Massena, du coup la ville tente de faire connaitre son Pôle de cultures contemporaines installé dans les anciens abattoirs à Nice Est, le 109 (89 route de Turin à Nice) propose des concerts de 18h à 22h30 préparés par le label niçois Dime On Music :

Le musicien niçois AY joue, compose et interprète depuis plus de 20 ans. Influencé par de nombreux styles de musique tel que l’indie, le folk, le psychédélique, l’électro, l’ambiant, le rock, AY propose un univers détonnant qui lui est propre.

Acteur de la première heure, David Zincke inaugure officiellement le Label avec la sortie en 2014 de son single "Oh My". Un début fracassant qui fut encensé par la presse musicale et lui permettra de faire les premières parties d’artistes tels que Marina Kaye, The Stranglers ou encore The Hives. Son univers folk a porté le démarrage du label Dime On Music mais s’engage également dans des projets encore plus fous, à l’instar de son travail d’accompagnement musical pour le film récompensé du festival d’Alpes d’Huez, Toute Première Fois de Pio Marmaï.

SOLESTONES Le duo niçois composé de Tim et Jack, développe une musicalité aux mélanges électriques, folks et blues. Après des débuts de carrières en solitaire, les deux comparses se retrouvent lors de sessions de songwritting donnant naissance à une série de singles portés par le label Dime On tel que Love Me For A Day sorti en 2018 et comptabilisant plus de 1.5 M de streams.

AFROMAN RADIO DJ SET Afroman diffuse sa musique partout sur la planète au départ du Port de Nice. Radio libre et indépendante, Afroman s’est fait une place dans le milieu de la glisse mais pas que… Vous pouvez retrouvez Afroman Radio lors de sets à bord de la Fiat 500 de 1968 et une remorque équipée de platines vinyles. Un univers bien à eux qu’ils s’évertuent à partager, vespa, vieilles voitures, skate, surf, snowboard… la Californie c’est ici !

Pour accéder au 109 :

Bus : lignes 14 et 88 arrêt Abattoirs ligne 7 arrêt Pont Vincent-Auriol Tramway : arrêt Vauban puis 10mn à pied Train : gare Riquier et gare Pont-Michel Vélo Bleu : Station rte de Turin et bd Vérany

Le comble c'est que le 21 juin il n'y aura même pas de représentation de la comédie musicale "Roxane" sur le Port de Nice.

Partout dans les Alpes-Maritimes :

Concerts assis à Grasse sur le cours honoré Cresp, pareil à Mouans Sartoux, Peymeinade, à La Trinité, Beaulieu sur Mer, Puget-Thénier, Eze (sur la place de l'église), Tourrette-Levens (Esplanade de la Légion d'Honneur), Gattières (amphithéâtre Bella-Cio), La Gaude (Eglise), Tourrette Sur Loup (place de la Libération), Cagnes Sur Mer (Place De Gaulle et Place du Château), Saint Paul de Vence (Place De Gaulle), Saint Martin Vésubie (sur les terrasses et dans les rues), Cantaron (square Thérésius).

Menton annule purement et simplement car pour la municipalité l'esprit de la fête de la musique libre et populaire n'est pas garanti. A Vence, le concert traditionnel des jeunes talents est annulé.

Trop tard pour Monaco

La principauté change de lieu mais comme chaque année Monaco offre un concert c'est au Théâtre du Fort Antoine avec le chanteur et rappeur sénégalaisque Faada Fredy, mais il fallait retirer ses places lundi et mardi dernier et c'est déjà complet.