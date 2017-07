Les concerts de M. Pokora et BigFlo et Oli prévus à Tours en septembre sont annulés

La programmation et l'emplacement du premier festival des Francos Gourmandes de Tours changent. Les organisateurs l'annoncent mardi soir sur leur compte facebook, à la surprise générale.

Déception pour les fans de BigFlo et Oli et de M Pokora. Ces artistes, parmi les plus gros vendeurs de disques en France, étaient annoncés en concert à Tours les 15 et 16 septembre prochains, en tête d'affiche du festival des Franco-Gourmandes. Les deux concerts sont annulés. Les organisateurs l'annoncent ce mardi soir sur Facebook sans donner plus d'explications. Ils promettent toutefois que de nouveaux artistes vont rejoindre la programmation.

BigFlo et Oli sont premiers des ventes d'albums depuis la sortie de leur deuxième disque, il y a deux semaines. © Radio France - PHOTOPQR/L'EST REPUBLICAIN/MAXPPP

Autre annonce : ce festival mélant musique et gastronomie n'aura plus lieu dans le parc de Sainte Radegonde, comme prévu, mais "dans le coeur de ville de Tours", sans plus de précision pour le moment. Autre changement important : l'entrée sera gratuite, et non plus payante.

Cette modification de programmation risque tout de même de faire sérieusement tiquer la métropole, la ville de Tours et la région, qui ont chacune accordé 100 à 150 000 euros de subventions pour la première édition de ce festival.