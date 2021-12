Brest : un concert mensuel gratuit le midi, à la Carène

Chaque premier mercredi du mois, à l'heure où résonne la sirène d'alerte, les portes s'ouvrent à la Carène. Depuis 5 ans, la salle invite tous les publics à profiter d'un mini-concert entièrement gratuit, sur la pause déjeuner.

Convivial

"On monte une petite scène dans le hall, spécialement pour l'événement. On a essayé de faire quelque chose de convivial, avec ces tables mises au format cabaret", explique Mathilde Vigouroux de la Carène. Le concept insolite attire 100 à 150 personnes à chaque fois. Des actifs, des retraités, des couples avec enfants... de tous milieux sociaux. Un public beaucoup plus large que pour les concerts du soir, note le directeur de la salle, Gwenn Potard.

Un projet qui a trouvé son public

Sandwiches et salades

Dans une ambiance intimiste renforcée par le piano-voix de la jeune artiste belge Penelope Antena, les spectateurs attablés dégustent sandwiches et salades tirés du sac (la Carène ne propose pas de restauration). Venue avec deux amies, Anaïs "mange d'habitude avec les collègues mais bon c'est quand même mieux de voir les copains le midi".

"C'est un horaire où l'on est plus facilement disponibles, on prend son sandwich et on vient découvrir" dit Anne. Une coupure appréciée aussi par Carine : "il y a toujours de belles surprises, parce que ce sont des artistes qu'on ne connaît pas. C'est une bonne pause, un bon moment". Une douce parenthèse musicale avant de retourner au bureau. Prochaine édition, si tout va bien, le mercredi 5 janvier 2022 à 12h30.