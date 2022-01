Les concerts du Nouvel An à Pau reportés au mois de juillet à cause de l'épidémie

Les concerts du Nouvel An auront un air estival cette année. L’Orchestre de Pau Pays de Béarn a annoncé hier soir le report des concerts du Nouvel An en raison du contexte sanitaire. Ils auront lieux finalement les 2 et 3 juillet au Zénith de Pau. Initialement, les concerts étaient prévus le week-end du 8 et 9 janvier.

Les billets achetés restent valables

"C’est avec une infinie tristesse que nous prenons la décision avec le Président de l’EPCC et maire de Pau, François Bayrou de reporter les concerts du Nouvel An 2022 ! peut-on lire sur la page Facebook. La situation sanitaire se dégradant très fortement, il était trop risqué de maintenir ces concerts. [...] La scène était prête, les techniciens que nous sommes allés saluer avec Fayçal Karoui avaient magnifiquement travaillé, nous les remercions ! Et bien sûr une pensée forte pour nos musiciennes et musiciens merveilleux qui étaient si heureux de jouer !"

Quasiment 6.000 billets avaient été achetés pour les trois concerts, les trois dates en janvier. Ces billets restent tout à fait valables pour les concerts de remplacement.