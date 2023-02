Les concerts pour bébés à l'Opéra de Tours font carton plein

Depuis plusieurs années, l'Opéra de Tours organise les concerts pour bébés. Des représentations qui attirent du monde. Dans la salle Jean Vilar de l'Opéra est aménagé pour ces concerts. Tapis au sol, lumière tamisée. Les bébés de 2 mois à 3 ans sont confortablement installés pour profiter des 45 minutes de concert. La vingtaine d'enfants, avec chacun un accompagnant, sont libres de se déplacer comme ils le souhaitent et vivre ce concert à leur manière.

Cette fois-ci, le thème était "Promenons-nous dans les bois". Les deux musiciennes Sonia et Laura ont prévu des classiques du répertoire, mais aussi des comptines plus populaires. "On avait des petits tubes pour les enfants et les parents aussi, on les oublie pas. On a fait "le loup, le renard, la belette", "Promenons nous dans les bois", la chanson de la pluie qui est extrait du dessin animé Bambi. Donc voilà, c'est vraiment très, très varié, mais toujours autour du thème des bois."

Un concert nettement moins calme de ceux auxquels elles sont habituées, "au début, c'est toujours un peu perturbant. D'une séance à l'autre, ce n'est pas pareil. Des fois, c'est très calme, des fois ça s'agite un petit peu, comme aujourd'hui, il y avait plus de réactions. Mais voilà, on essaie de rester concentrée. C'est du spectacle vivant, quoi. On reste dans le morceau, mais c'est agréable, c'est sympa."

Un moment d'éveil

Ce concert est un moment à la fois de détente mais aussi d'éveil. Bernadette est la grand mère du petit Auguste, sept mois, qui s'est endormi après la fin du concert. "Il a regardé au loin, il a entendu, il a écouté. Il est jeune encore, on ne sait pas trop mais on peut percevoir ses mouvements. Par moments, il a battu des jambes. De toute façon, c'est pas inutile. C'est vraiment très important."

Un éveil musical accessible à tous, à condition d'avoir des places ! Dès qu'elles sont mises en vente, elles partent très rapidement. Et d'ailleurs, la prochaine session, qui a lieu au mois de mai est déjà complète . Une popularité qui s'explique facilement d'après Justine Auroy, une des organisatrices, "les offres pour les tout petits au niveau de la musique et des sorties éventuelles que les parents ont envie de faire dès le très jeune âge, elles ne sont pas très très nombreuses, il y a une demande."

