Les concerts de l'été au Palais des Festivals de Cannes

L'été s'annonce chargé sur la Côté d'Azur, et pas seulement en terme de trafic routier ! En effet, le Palais des Festival et des Congrès de Cannes accueille des concerts, et des évènements musicaux ou humoristiques. Entre cinéma, humour, danse et musique, ce lieu est destiné à tout public.

Sophie Dupont, directrice de l'évènementiel culturel du Palais des Festivals et des Congrès de Cannes Copier

La programmation estivale

Parmi les évènements prévus cet été au Palais des Festivals et des Congrès de Cannes, on retrouve notamment Big Perf, nouveau rendez-vous du rire, avec le gala "Tenue de soirée exigée", animé par Tom Villa du 7 au 9 juillet à 20h30.

Grand Corps Malade est également de la partie le 13 juillet à 21h. D'autres grands nom de la musique sont présents cet été avec Louane ou encore Hoshi.

De nouveaux talents se produisent aussi sur scène afin d'animer vos soirées. Le festival desPlages électroniques de Cannes est également organisé au même endroit (du 5 au 7 août).

Toute la programmation de l'été est à retrouver ICI.

Les concerts de l'été du Palais des Festivals en 2 minutes avec Sophie Dupont