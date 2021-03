Les concours de sonneurs annulés cet été, remplacés par des "temps de création"

Le traditionnel concours des bagadoù au Festival interceltique de Lorient n'aura pas lieu cet été. La fédération des sonneurs Sonerion a pris la décision d'annuler les deuxièmes manches des compétitions d'ensembles. Les premières manches de fin d'hiver ont déjà été annulées.

En cause, le manque de visibilité sur l'organisation des festivals de l'été qui accueillent ces manches, et l'impossibilité de se préparer. "Les libertés pour se réunir sont maigres, ce qui se répercute forcément sur nos possibilités à enseigner dans un format collectif et sur la capacité d’organisation des bagadoù à se réunir pour répéter par pupitre et à fortiori en configuration d’ensemble", explique Sonerion. La fédération a pris la décision de transformer les habituelles deuxièmes manches de l’été en « espaces de création pour les bagadoù ».

Une année difficile pour les bagadoù

Sonerion salue "la grande volonté des festivals, des élus et des institutions pour « sauver l’été »". Plusieurs festivals ont "confirmé leur souhait de maintenir les espaces et temps d’expression dédiés aux bagadoù comme prévu habituellement dans les programmations de ces organisations", si les conditions sanitaires le permettent.

Après une année difficile pour les ensembles musicaux, "l’année 2021, et plus particulièrement la saison estivale, sera donc marquée par la création et la liberté d’expression des bagadoù", espère Sonerion. "Les sonneurs offriront au public des représentations inédites et rafraîchissantes sur l’ensemble du territoire breton", conclut la fédération.