Les conditions d'accès à la piscine Aquatropic sous pass sanitaire

Suite au décret publié au Journal Officiel ce mardi matin, et à compter du mercredi 21 juillet 2021, l’accès au parc Aquatropic à Nîmes pour les majeurs (+18 ans) sera possible uniquement sur présentation d’un Pass sanitaire avec QR code. Le Pass sanitaire se traduit par, soit : un certificat de vaccination (à condition de disposer d’un schéma vaccinal complet), un test négatif RT – PCR ou antigénique de moins de 48 heures, ou un certificat de rétablissement de la COVID-19 (test positif de plus de 15 jours et de moins de 6 mois).

Afin de pouvoir s’assurer de la validité du Pass sanitaire, l’équipe Aquatropic scannera les QR codes des visiteurs avec l’application professionnelle Tous Anti Covid Vérif : Vidéo explicative https://www.youtube.com/watch?v=P0ZA8ApNif8

Le scan du QR Code du Pass sanitaire est obligatoire. Aucune personne ne pourra pénétrer sur le site Aquatropic sans avoir scanné le QR code via l’application Tous Anti Covid Vérif (la simple présentation d’un papier non scanné ne suffit pas). L’application affichera alors, selon les cas : - Un signal vert, avec le statut VALIDE - Une croix rouge, avec le statut NON VALIDE

Un justificatif d’identité sera ensuite demandé afin de confirmer l’accès.

Toutes les infos sur la page : Infos pratiques - AQUATROPIC Nîmes (nimes-aquatropic.com)