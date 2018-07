Cette semaine nous vous emmenons à la découverte des confréries du Limousin. Elles existent pour promouvoir et faire connaître un produit typique, pour le défendre parfois aussi. Ce matin direction Sainte-Fortunade, près de Tulle pour découvrir la Confrérie de la Farcidure et du Millassou.

Sainte-Fortunade, Tulle, Corrèze,

La Confrérie de la Farcidure et du Millassou est née et reste basée à Sainte-Fortunade. Parce que "la vraie farcidure, c'est à Sainte-Fortunade et pas ailleurs" clame Guy Bossoutrot, éminent cuisinier de la commune et spécialiste de la farcidure. C'est d'ailleurs dans son restaurant que 5 copains avaient décidé un soir de casse-croûte en 2004 de créer cette confrérie, pour promouvoir ces deux spécialités de pommes de terre râpées.

Une bonne occasion de faire un bon repas

Il faut bien le dire : la trentaine d'adhérents que la confrérie compte aujourd'hui forment une bande de joyeux lurons. Et quand la confrérie est de sortie la ripaille n'est jamais loin. Car ces confrères cultivent un art de vivre et de convivialité depuis le début, et qui n'a jamais disparu. "Quand on peut remettre l'ordre d'officier à quelqu'un ça nous fait toujours un bon repas de plus à faire", précise notamment Marc Robert, cofondateur et grand maître de la confrérie.

La farcidure et le millassou partout en France

Ils n'en sont pas moins investis dans la promotion de la gastronomie de Sainte-Fortunade. Et pour promouvoir quoi de mieux que de faire goûter ! La confrérie est ainsi présente sur de nombreux marchés de pays des environs. Mais elle s'exporte aussi. "Nous sommes allés au Pays Basque, en Vendée, le centre de la France, la Nouvelle-Aquitaine, raconte Jean-Paul Verdier, le président de la confrérie. Nous allons au salon de l'agriculture de Paris où nous représentons la Corrèze. Nous sommes allés récemment au salon des vins de Bordeaux". Son activité se veut aussi caritative. Chaque année la confrérie soutient une association, comme en 2017 Amuse, qui vient en aide aux enfants de l'hôpital de Tulle. Et elle est partenaire des "Relais pour la vie" contre le cancer chaque année.

La recette en vidéo de la farcidure

La recette du millassou