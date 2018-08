La vogue de Chavanay (Loire) a démarré ce jeudi dans la commune. Jusqu'à mardi les jeunes chavanois âgés de 18 et 19 ans animent la commune.

Chavanay, France

Dans la région de nombreuses communes célèbrent chaque année les classards (ceux qui sont nés la même année). À Chavanay sur les bords du Rhône ce sont les conscrits qui sont à la fête chaque année, soit les jeunes âgés de 18 et 19 ans. Pendant six jours ils animent leur commune, la fête a démarré ce jeudi et se terminera mardi 21 août.

900 brioches à vendre

La vogue de Chavanay a démarré ce jeudi, les conscrits ont notamment élaboré leurs tenues. Vendredi et samedi ils ont fait leur traditionnelle "tournée des brioches". Pendant ces deux jours ils vendent, dans les caves et chez les villageois, des brioches pour financer leurs chars et animations.

La tournée des brioches des conscrits de Chavanay © Radio France - Jeanne marie Marco

Ce samedi, ils ont notamment rendu visite à la famille Rouvière propriétaire du domaine du Chêne "ils viennent chaque année c'est toujours très sympa, moi-même j'ai participé à la fête il y a quelques années ! " raconte Anaïs Rouvière ravie de servir un rafraichissement aux conscrits très enthousiastes.

Les conscrits se déplacent avec une fanfare "c'est pour ambiancer au mieux et faire plaisir aux villageois qui nous accueillent" explique Maëva la trésorière du groupe.

Défilé des chars

Le programme des conscrits de Chavanay est encore chargé jusqu'à mardi. Ce dimanche, à partir de 11 heures, ils font défiler leurs chars depuis la place de Luzin jusqu'à la place de la Halle. Tout le programme de la vogue de Chavanay.