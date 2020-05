Les conseils d'une enquêtrice du Routard pour profiter de la Normandie à moins de 100 km de chez soi

En ce (long) week-end de l'Ascension, la limite imposée par le gouvernement pour limiter la propagation du coronavirus reste valable : pas de déplacements à plus de 100 kilomètres de son domicile, à moins d'avoir un motif valable. Mais même dans un rayon de 100 kilomètres, il est possible de se dépayser tout en restant dans l'Eure ou en Seine-Maritime. Loup-Maëlle Besançon, enquêtrice Normandie depuis 18 ans pour le guide du Routard, nous donne ses destinations fétiches. Elle était invitée ce jeudi sur France Bleu Normandie.

La forêt de Lyons

"C'est un grand classique, reconnaît Loup-Maëlle Besançon. Elle a l'avantage d'être dans l'Eure et d'être très près de Rouen. C'est un très belle forêt, avec des routes magnifiques et des sites qui commencent à rouvrir, comme l'Abbaye de Mortemer, dont le parc est rouvert. Il y a aussi le Château de Vascœuil, dont le parc aussi est rouvert. Et pour les gourmands, à Vascœuil toujours, il y a l'épicerie La Graine des champs qui vend les produits d'une cinquantaine de producteurs bio de la région."

Le parc de Clères

"Le parc animalier et botanique de Clères a rouvert ses portes sur réservation, c'est génial avec les enfants", conseille la guide.

Le Jardin des sculptures du château de Bois-Guilbert

"C'est un sculpteur paysagiste qui a aménagé ce magnifique parc", explique Loup-Maëlle Besançon.

Le Jardin de Plume

Situé à Auzouville-sur-Ry, c'est un lieu "qui invite à la rêverie", selon la guide : "Il y a des plantes vivaces, des plantes aromatiques, etc. Et en plus, comme ce sont des pépiniéristes, on peut acheter sur place."

Le Pays de Bray

"Si vous avez envie de faire du vélo, il y a l'Avenue verte London-Paris."

Volontairement, Loup-Maëlle Besançon ne cite aucune plage, "parce que c'est ce qu'on connaît le mieux" en Normandie. Si vous voulez allez voir dans les départements voisins, la guide conseille également le pays d'Auge du Calvados et de l'Orne.