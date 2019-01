Les conseils de l'observatoire de Tauxigny en Indre-et-Loire pour profiter de l'éclipse de Lune la nuit prochaine

Indre-et-Loire, France

C'est la dernière fois avant un long moment qu'il sera possible la nuit prochaine d'assister à un spectacle cosmique. La seule éclipse totale lunaire de l'année, ou quand la Terre, le Soleil et la Lune vont s'aligner peu avant le lever du jour. Notre satellite naturel plongera complètement dans l'ombre de notre planète et sa face visible sera peu à peu dévorée par l'obscurité pour prendre une couleur cuivrée. On appelle çà la "lune de sang".

La prochaine, ce sera en 2029

Cette éclipse est la dernière manifestation d'une série de 3 éclipses totales en 6 mois. La dernière s'est déroulée cet été, le 27 juillet 2018, la plus longue du 21e siècle. Une éclipse totale de lune, c'est un vrai spectacle explique Jean Louis Dumont, le responsable de l'observatoire de Tauxigny en Indre-et-Loire. C'est assez magique parce que c'est plus long, ça dure 1h, 2h.... donc on a le temps de l'apprécier. Le moment où la lune est dans l'ombre de la Terre, où elle est très rouge est intéressant car tout est modifié, la lumière est différente. Il faut que le ciel soit clair où des trouées.

C'est fascinant comme éclipse

L'éclipse sera visible entre 4h30 et 7h30 lundi matin. La phase la plus spectaculaire se situera entre 5h40 et 6h45. Profitez en car pour assister à un prochain spectacle similaire en France, il faudra patienter jusqu'en 2029.