Les conseils des juges du Mondial des Vins Blancs de Strasbourg pour bien choisir et déguster sa bouteille

Le Palais des Congrès de Strasbourg accueille ce samedi et dimanche le Mondial des Vins Blancs. 70 experts internationaux - œnologues, sommeliers, producteurs, journalistes spécialisés - sont réunis sous l'égide de l'Organisation internationale de la vigne et du vin et de Vinofed, la fédération mondiale des 18 grands concours internationaux de vins et spiritueux pour juger 622 vins blancs du monde entier.

Le jury évalue 12 catégories de vins blancs (Chardonnay, Chenin, Gewurtzraminer, Mucat, Pinot Blanc, Pinot Gris, Riesling, Sauvignon, Sylvaner, Viognier, autres cépages blancs et assemblages blancs). Le Grand Prix du Jury récompensera le vin toutes catégories confondues qui aura obtenu la meilleure note du concours. Dans chaque catégorie, le jury désignera le meilleur "vin sec" (de 0 à 4g de sucres résiduels par litre). Le prix Vinofed récompensera le vin sec qui aura obtenu la meilleure note au concours. Les lauréats seront annoncés le lundi 20 juin.

"Il faut que ce soit un vin qui nous apporte des émotions"

Juste avant de s'asseoir à sa table de dégustation dans l'ambiance sérieuse et feutrée du Palais des Congrès, Emilie Lejour, œnologue chez Wolfberger livre ses conseils pour bien choisir et déguster une bouteille de vin blanc - avec modération -.

Tout commence par l'étiquette. Depuis 2021, celle des blancs alsaciens doit indiquer le niveau de sucrosité du vin - la quantité de sucre résiduel dans la bouteille -.

"Sec" entre 0 et 4 grammes par litre

"Demi-sec" entre 4 et 12 grammes

"Moelleux" entre 12 et 45 grammes

"Doux" au-delà de 45 grammes

Le cépage, qui détermine une partie des caractéristiques du vins est également indiqué. "Le Riesling, notre cépage roi alsacien, donne des notes d'agrumes. Le Gewurtzraminer amène des notes d'épices, plus exotiques", précise Emilie Lejour. Sur l'étiquette, on vous conseille souvent des accords mets-vins, car les producteurs ne sont pas toujours avec vous pour vous aider à choisir".

Une fois votre bouteille bien fraîche, entre 8 et 10 degrés, place à la dégustation. L'œnologue explique sa méthode. "On sent le vin, puis on tourne le verre pour l'aérer apporter de l'oxygène et ainsi développer les arômes. On le prend ensuite en bouche, le faire rouler longtemps. En le recrachant, on va déterminer la persistance aromatique, l'acidité, l'amertume, et tout ce qui participe du bel équilibre du vin". Recracher est plutôt réservé aux professionnels, comme toute une litanie de qualificatifs : netteté, pureté aromatique, expressivité, race ... "Il faut que ce soit un vin qui nous apporte des émotions, qui nous fasse plaisir, qui nous donne envie de manger avec", conclut l'œnologue.

Le vin orange à l'honneur

Nouveauté pour cette édition 2022 du Mondial des Vins Blancs : les juges testent également du vin orange. Né en Géorgie, ce type de cru est élaboré en laissant macérer les peaux du raisin dans le vin blanc. Cette technique de vinification, proche du vin rouge, prend de l'ampleur depuis plusieurs années. "En bouche, cela apporte des tannins comme les vins rouges, sans apporter la dureté que certaines personnes n'aiment pas dans le vin rouge, précise Emilie Lejour. On peut en trouver chez quelques producteurs alsaciens, aussi bien sur du Pinot Gris que sur du Gewurtzraminer mais également sur du Chardonnay, le cépage habituellement réservé à la fabrication du crémant d'Alsace".