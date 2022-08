Les conseils des maitres-nageurs de Beaune Côté Plage pour se baigner sereinement cet été

Avec les températures cet été, on va tous aller se baigner cet été, l'occasion de rappeler quelques conseils qui paraissent évident... en théorie en tous cas. Dans la pratique, on ne les suit pas forcément. Pourtant ces gestes peuvent éviter des accidents.

Premier réflexe quand il fait chaud en vacances : aller se baigner. Une activité normale l'été, mais avec des risques d'accidents comme des malaises dans l'eau par exemple. Le risque est particulièrement important pour les enfants, qui ne se rendent pas forcément compte du danger, et qui ne savent pas forcément nager. Même si la baignade est surveillée, il vaut mieux rester vigilant. A Beaune Côté Plage, huit maitres-nageurs se relaient toute la journée, pour surveiller et donner quelques conseils.

Toujours les mêmes conseils

Angélique Pouffier est maitre-nageur et cheffe de bassins à Beaune Côté Plage, elle veut bien l'admettre : ce sont des conseils qu'on a entendu mille fois. Mais mieux vaut les répéter : "quand il fait chaud, il faut beaucoup boire et rentrer progressivement dans l'eau". Mais le plus important selon elle, c'est de bien rester avec les enfants, surtout s'ils ne savent pas nager : "il faut vraiment bien vérifier qu'ils sont à l'aise".

Même si ils font de la natation à l'école, les enfants ne sont pas forcément à l'aise dans l'eau Copier

Anaïs et Anne-Charlotte sont venues avec leurs fils de 3 et 5 ans et pour elles, c'est évident : "c'est la moindre des choses, même si ils ont pied on les surveille... et ils ont des brassards!" C'est plus compliqué pour Noura, elle est venue avec ses quatre filles : "la plus grande gère ses deux sœurs, et je m'occupe de la dernière". Tout en surveillant quand même précise Angélique Pouffier : "on ne peut pas demander à un enfant d'être aussi responsable que les parents".

Des conseils qu'on ne suit pas forcément..... Copier

Evan, 20 ans, nageur-sauveteur

Parmi l'équipe des huit maitres-nageurs, Evan Fromentin, 20 ans, c'est sa deuxième saison à Beaune Côté Plage. Il est devenu nageur-sauveteur (il ne peut que surveiller et pas donner de cours de natation) un peu par hasard, mais il s'est découvert une passion : "on se rend compte qu'il y a des vraies attentes sur la prise en charge du public si besoin, c'est vraiment cette dimension là : se sentir utile". Il pense même à continuer dans cette voix, en devenant sapeur-pompier : "soit pour intervenir sur l'eau sur les marins ou simplement sapeur-pompier bénévole... voire professionnel".