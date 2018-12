Les conseils du DJ David Hopperman pour la soirée du nouvel an

Marseille, France

France Bleu Provence : David Hopperman, un bon titre à passer un 31 décembre c'est quoi ?

David Hopperman : Je dirais que ça dépend complètement du public. Je vais vous donner des pistes par tranche d'âge. Pour les 30 - 45 ans je mise sur un titre de Yannick, avec "ces soirées-là". Pour les plus jeunes, des titres qui passent à la radio, très accessibles. Pourquoi pas du hip-hop. Il y a des gros standards indémodables comme "Ni**as In Paris" de Jay-Z et Kanye West.

France Bleu Provence : Est-ce qu'il y a un son qui fédère toutes les tranches d'âge ?

David Hopperman : Sans hésiter, GALA - Freed from desire. Ce tube a 20 ans, il ne bouge pas, et il fait danser tout le monde. Dans toutes les soirées que j'anime on me demande de le jouer. C'est comme un hymne, ça fait chanter et sauter les gens. Une référence pour les grosses soirées.

France Bleu Provence : Comment fait-on pour mélanger ces ambiances musicales différentes ?

David Hopperman : Avec un peu d'expérience on sait alterner entre des titres très connus et d'autres plus confidentiels. Moi ma culture musicale est plutôt américaine. Mais je vois toujours beaucoup de succès pour les tubes français des années 80 et 90. Ce sont de bons morceaux aussi. L'essentiel c'est de faire danser les gens.