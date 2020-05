Les conseils du Guide Vert de Michelin pour s'évader près de chez soi

Encore un week-end cantonnés à un rayon de 100 kilomètres et à nous la liberté ! Enfin, dans les limites du pays puisque les frontières restent fermées pour l'instant et le gouvernement conseiller toujours de limiter les grands déplacements. De quoi restreindre aussi l'horizon de notre été. Les Guides Verts Michelin s'adaptent donc, d'ailleurs leur directeur, Philippe Orain, en est convaincu, "La France va rester la destination phare des Français au moins pour les 15 prochains mois".

Des idées de sorties dans le rayon de 100 km

A la sortie du confinement, les Guides Verts ont donc proposé un mini-guide à télécharger gratuitement sur internet pour vous évader à moins de 100 kilomètres des métropoles françaises. Vous trouverez Clermont-Ferrand dans le Volume 2 de ces "Voyages au bout de la rue" avec logiquement, une orientation très nature. "La première chose qu'on avait envie de faire, c'est de marcher, de gambader," sourit Philippe Orain, "donc vous allez avoir beaucoup d'activités de balades dans la nature".

Dans ce guide un peu spéciale, il y a donc du classique comme le tour du lac Pavin et du plus inattendu comme le panorama de Pierre-Pamole au Nord des Monts du Forez. Toujours près de Clermont, on vous conseille le village troglodyitique de Perrier et vous trouverez des liens vers des itinéraires de randonnées à pied, à vélo ou encore à cheval.

Pour préparer l'été, Michelin offre aussi un extrait de l'édition Auvergne du Guide Vert avec ses dix sites incontournables et ses coups de cœur.

Destination France, l'Auvergne attractive

Dans ce contexte de sortie, prudente, de l'épidémie, les Guides Verts que vous trouvez maintenant en librairie sont en priorité des Guides "France". Pour leur directeur, il faut accompagner cette tendance de fond du voyage en France et l'Auvergne a de vrais atouts à faire valoir. "Plus que jamais nous devons être présents pour faire en sorte que les gens s'orientent vers leur région, vers leur pays", explique Philippe Orain. "La France est un pays absolument magnifique et l'Auvergne est une région extrêmement riche, c'est sans doute une des plus belles régions naturelles de France."

Reste à la faire découvrir à ceux qui ne le sauraient pas encore... "Il y a encore, cet été notamment, _un potentiel énorme pour attirer les gens dans une région où il y a de la place_, où on pourra respecter les règles de distanciation physique..." tout en profitant de ses paysages, de son patrimoine et de sa gastronomie.

Les prochains Guides Verts seront en librairie en octobre, en février pour la nouvelle édition Auvergne.