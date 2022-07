Les Corons ont 40 ans : le parolier de Pierre Bachelet raconte la naissance de cet hymne du Nord

Il n'existe pas de chanson plus emblématique du Nord : les Corons de Pierre Bachelet ont 40 ans. En juin 1982 sortait ce titre, vendu à plus d'un million d'exemplaires. Sur une musique de Pierre Bachelet, c'est Jean-Pierre Lang qui a écrit le texte. Il raconte.

Pierre Bachelet, décédé en 2005, chante "les Corons" pour la première fois en juin 1982. 40 ans après, c'est encore un hymne incontournable dans le Nord et le Pas-de-Calais.

Il est le "papa" des corons. Le parolier Jean-Pierre Lang a écrit le texte de cette chanson incontournable, dont France Bleu Nord célèbre les 40 ans. Les Corons sont nés en juin 1982, et sont devenus un hymne partout en France, et particulièrement dans le Nord et le Pas-de-Calais, notamment au stade Bollaert de Lens.

Pour nous, Jean-Pierre Lang, 86 ans, qui a collaboré pendant 14 années avec Pierre Bachelet, revient sur la naissance inattendue de ce tube, en quelques heures, sur son amour des mineurs, sur le regard bleu de Pierre Bachelet qui avait "le Nord dans les gènes", et sur la simplicité avec laquelle Les Corons ont été enregistrés, avec un facteur qui passait par là pour chanter le célèbre refrain !

