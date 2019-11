Les costumes de Christian Lacroix prennent forme dans les coulisses de l’opéra de Nancy

C’est l’effervescence dans les coulisses de l’opéra de Lorraine à Nancy. Les costumières peaufinent les costumes dessinés par Christian Lacroix pour une production qui sera jouée à Paris, Los Angeles et Lausanne. Entre exigence et mélange des couleurs.

Nancy, France

On découpe, on repasse et on assemble dans l’atelier de couture de l’opéra de Lorraine à Nancy avec des costumes dessinés par Christian Lacroix. Les Noces de Figaro de Mozart, mises en scène par James Gray, réalisateur hollywoodien, seront jouées fin janvier à l'opéra à Nancy et, dès le 26 novembre, à Paris au Théâtre des Champs Elysées.

La rencontre de l’artiste avec les costumières, des professionnelles impressionnées par le mélange des couleurs et des textures, s’est déroulée en toute simplicité. De la soie, du velours et surtout une touche Christian Lacroix appréciée par la 20aine de professionnels passionnés, en majorité des femmes, qui s’activent pour que les 50 costumes soient prêts à temps.

Un travail bien fait, solide et confortable pour les interprètes qui vont les porter

On fait du sur-mesure, mais certaines tailles doivent pouvoir être changées en fonction des productions. Ces Noces de Figaro de Mozart vont être jouées par différents chanteurs. Il faut pouvoir adapter les robes ou les tailleurs. «C’est magnifique, oser mélanger des couleurs comme personne, c’est la patte Lacroix» confie Laetitia Drouin, une costumière intermittente qui se partage les machines à coudre de l’opéra, du ballet et des théâtres de Nancy.

Pour Arthur Haie, le seul homme présent dans l’atelier très féminin, «il y a une grande exigence chez Lacroix qui est appréciable pour des gens comme nous, qui aimons des costumes bien faits. Ce qui nous importe, c'est un travail bien fait, solide et confortable pour les interprètes qui vont les porter».

En décembre, l'opéra de Lorraine jouera Cendrillon de Jules Massenet, avec certains artistes qui essayent déjà leurs costumes. Les Noces de Figaro de Mozart, mises en scène par James Gray, avec les costumes de Christian Lacroix, seront jouées à l'opéra à Nancy du 31 janvier au 9 février 2020.

Les Noces de Figaro de Mozart, mis en scène par James Gray, réalisateur hollywoodien. © Radio France - Thierry Colin

Un moment privilégié pour Clémentine Gaulier, costumière à l'opéra de Lorraine. Copier

Ecoutez le reportage radio dans l'atelier de couture de l'opéra. Copier