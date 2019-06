Les Côte-d’oriens en quête de fraîcheur au bord de l’eau

Magny-sur-Tille, France

Les Côte-d'Oriens se sont rués ce week-end au bord des lacs et rivières pour y trouver un peu de fraîcheur. C’est ainsi que le lac de la tille à Magny-sur-Tille, a connu l’affluence des grands jours. Il était temps, le plan d’eau, qui a débuté une nouvelle saison le 25 mai dernier, avait plutôt pâti d’une météo capricieuse, avant l’arrivée en force de la canicule. Le lac de la Tille est une ancienne sablière aménagée, avec toboggans, jeux, buvette et plage. C’est une baignade payante, le site étant géré par la même famille depuis 52 ans.

File d'attente pour s'offrir une descente sur les toboggans © Radio France - Jacky Page

Se baigner, oui, mais en sécurité

En ce dernier jour de juin, le mercure s’est encore affolé, incitant les familles à venir en foule au bord du lac qui dispose de plusieurs bassins de baignade surveillée, avec trois maîtres-nageurs, parmi lesquels Jean-Marc. Il veille à ce que le règlement soit respecté, comme ne pas descendre à plusieurs dans l’un des toboggans, ne pas plonger dans les endroits qui n’ont pas assez de fond, ou encore ne pas nager en dehors des limites de la baignade surveillée. Sur ce dernier point, Jean-Marc constate que « c’est un petit peu le sport national, on sort des limites, comme ça, ça fâche les maîtres-nageurs ».

Jets et bataille de pistolets à eau sur cette structure gonflable © Radio France - Jacky Page

Hervé a bien respecté les règles, il sort de l’eau où il vient de se rafraîchir, si l’on peut dire, car il trouve que l’eau est trop chaude. 28° en effet, c’est un peu trop pour ce cariste, qui a travaillé toute la semaine dans un entrepôt brûlant, et ne rêvait que d’un bon bain froid. Au moins, la température de l’eau permet d’éviter un choc thermique. Pour les enfants, la baignade n’est pas le seul mode de rafraîchissement. Deux grosses structures gonflables sont à leur disposition, avec système d’aspersion intégré. Pablo, 11 ans, en sort, dégoulinant : «on peut sauter, on glisse, il y a de l’eau, du coup on est mouillé, ça fait du bien».

A l'ombre, de préférence © Radio France - Jacky Page

A la recherche de l'ombre

Au bord du plan d'eau, les places ombragées sous les arbres sont prises d'assaut. Leïla a trouvé son bonheur sous un parasol : «on se protège comme on peut, mais c’est vrai que la chaleur est étouffante. Donc on essaie de prendre l’air comme on peut». Et justement, cette année, Gérard Chauvin, le directeur du lac de la Tille, a investi dans l'ombre : «nous avons installé cette année quinze paillotes, qui sont à disposition sur la plage. Nous avons ensuite des pieds de parasols, pour les gens qui amènent le leur, mais n’ont pas forcément de pied, et puis sinon on propose des parasols en location ».