Les couleurs de l'OGC Nice en grand dans le centre-ville

Le Théâtre National de Nice (Alpes-Maritimes) aux couleurs du Gym depuis ce jeudi. Une grande toile rouge et noire a été déployée sur la façade du bâtiment pour féliciter les joueurs de l'OGC Nice pour leur parcours en Ligue 1 cette saison.

Cette grande toile a été inaugurée par le club, des joueurs et des élus en présence notamment de Christian Estrosi, le président de l'agglomération. Sur la façade du Théâtre National de Nice, cette grande banderole rouge et noire est là pour féliciter les Aiglons de leur parcours en Ligue 1, assurés désormais d'être sur le podium du championnat de France de football. Il est inscrit "Les niçois fier de l'OGC Nice".

"C'est toujours sympa de voir ça en ville, c'est agréable, plaisant ! Ça fait plaisir (...) de voir que tout le monde est derrière nous." Yoan Cardinale, gardien de but de l'OGC Nice

"On a produit du beau jeu et on a fait plaisir à nos spectateurs, eux nous donnent du plaisir en faisant des choses comme ça" estime le gardien de but Yoan Cardinale, formé à Nice.