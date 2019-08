Les coulisses de l'hippodrome de Deauville Clairefontaine s'ouvrent aux novices et aux passionnés

Tourgéville, France

À quelques heures des courses, une cinquantaine de personnes parcourt les boxes des chevaux, le contrôle vétérinaire, la salle des paris et le vestiaire des jockeys. "Oh, ici il y a les dossards, on se croirait dans un vestiaire de football", s'exclame Jean-Louis, en vacances à Deauville. Originaire du Doubs, un département sans hippodrome, il ne sait plus où donner de la tête : "C'est une faveur, on voit les selles, les tenues qui sont prêtes, c'est impressionnant."

Des visites assurées par des passionnés

Les deux guides sont d'anciens jockeys. Ils transmettent leur passion pour les chevaux à un public novice ou déjà connaisseur. Un grand plaisir pour Yves Talamo qui travaille avec des équidés depuis près de 50 ans. "Des fois, des gens qui viennent depuis longtemps sur des hippodromes ne savent pas tout ce qui se passe, d'autres découvrent, je suis très satisfait et content de leur redonner mon savoir."

Le public déambule dans le vestiaire des jockeys © Radio France - Marcellin Robine

Certains viennent faire la visite chaque année comme Andrée, estivante originaire des Hauts de France. Elle écoute attentivement les conseils pour parier. "À chaque visite, j'apprends de nouvelles choses. Les commentaires en fonction des questions qui sont posées diffèrent et progressivement, j'en sais de plus en plus."

Les visites sont organisées chaque jour de course à Clairefontaine. Il reste encore 7 réunions avant la fin de la saison. Elles sont gratuites après s'être acquitté d'un droit d'entrée de 5 € pour voir les épreuves. Entrée gratuite pour les moins de 18 ans.