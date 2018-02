Pau, France

Il fait un froid de gueux sur le Béarn et ailleurs. Tous les chauffages tournent à fond chez les particuliers comme dans les édifices publics. Le château de Pau est chauffé. Un édifice qui date du 16ème siècle dans sa forme actuelle avec une grosse rénovation au 19ème. Un bâtiment qu'il faut bien chauffer, pour les visiteurs, le personnel et la préservation des œuvres.

Les deux chaudières XXL du château de Pau © Radio France - Daniel Corsand

Une facture de chauffage de 40.000 euros par an

Vous imaginez bien qu'un bâtiment comme celui là ne se chauffe pas d'un claquement de doigt. La facture de chauffage annuelle du château de Pau en témoigne : 40.000 euros. En quelques chiffres on comprend comment on arrive à une telle facture. Le château de Pau, c'est 50 pièces environ, avec des plafonds de 4 mètres au moins dans sa partie visitable. Il faut ajouter les couloirs et les escaliers et il y en a beaucoup. La moitié des pièces sont chauffées. Un chauffage central au gaz depuis 2015 avec des radiateurs en fonte. Avant 2015, c'était un chauffage au fioul ; trois citernes étaient enterrées dans la cour du château. Sachez que dans les salles du donjon, qui n'est pas chauffé, il fait 12 degrés.

De bons vieux radiateurs en fonte dans la bibliothèque © Radio France - Daniel Corsand

Une isolation d'époque

La direction du château réfléchit depuis longtemps à des solutions pour faire baisser la facture de chauffage. Avec surtout une réflexion sur l'isolation, qui est d'époque. Les services des musées nationaux cherchent un moyen d'améliorer l'étanchéité des fenêtres et de la toiture. Il n'y a pas d'isolation dans les combles. Le problème est que la charpente et les fenêtres sont des œuvres à protéger. Il ne s'agit pas de remplacer les huisseries par du PVC et de cacher la magnifique charpente avec de la laine de verre.