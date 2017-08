Les coulisses du luxe en Limousin : la joaillerie Ratinaud à Limoges

Cet été, France Bleu Limousin vous emmène dans les coulisses du luxe, une série consacrée aux ateliers ou aux arrières-boutiques de ce secteur varié en Limousin. Ici, découverte des arrières de la célèbre joaillerie Ratinaud à Limoges, qui travaille régulièrement pour la place parisienne.

Dans la vitrine de la joaillerie Ratinaud, au centre-ville de Limoges, les bijoux resplendissent : l'or brille, les diamants sont éclatants et l'émail est reluisant.

Mais en vitrine seulement. Car c'est le paradoxe du luxe dans une joaillerie : avant d'être magnifiques, les bijoux - si précieux soient-ils - sont ternes, sales et sans aucun attrait ! Même avec des matières ô combien précieuses. L'or brut ? On dirait du toc. Une pierre précieuse ni nettoyée ni sertie ? Anodine. Un émail pas encore cuit ? Sans intérêt.

De la plomberie avec des métaux précieux !

Alors pour rendre le bijou brillant et luxueux, Philippe et Laurence Ratinaud s'activent : "on a presque les mêmes petits outils qu'un prothésiste dentaire !" s'amuse Philippe. En effet, dans l'atelier de leur joaillerie, on martèle, on poinçonne, on pilonne, on perce, on lustre, on façonne et on cuit. Tout y passe : l'or, l'argent, les pierres précieuses et l'émail, spécialité de Laurence. Et Philippe Ratinaud en rajoute : "la bijouterie, c'est ni plus ni moins que de la plomberie mais avec des métaux précieux" !

Ces matières précieuses, les deux joailliers ne les voient d'ailleurs presque plus, tellement habitués à leur manipulation. Normal, ils manient l'or et les diamants comme un boulanger manie la farine et l'eau.

Mais il y a de la passion dans leurs yeux et dans leurs doigts. Une passion créative puisque la plupart de leurs bijoux est le fruit de leur inspiration. Philippe pose des croquis au fil de l'eau et de ses idées, alors que Laurence préfère se poser devant sa page blanche et faire le vide pour créer. Du croquis au bijou reluisant, il y aura ensuite quelques heures, quelques jours ou quelques semaines. Tout dépend du joyau...