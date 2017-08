Les coulisses du luxe en Limousin : la maison de couture Lou Kasatché à Limoges

Cet été, France Bleu Limousin vous emmène dans les coulisses du luxe, une série consacrée aux ateliers ou aux arrières-boutiques de ce secteur varié en Limousin. Ici, découverte de la maison de couture Lou Kasatché à Limoges, spécialisée dans le flou, une étoffe de luxe souple.

Parquets vernis, murs impeccables, décoration subtile. On entre chez Lou Kasatché comme dans un appartement ancien de grand standing. Au fond de la pièce, un mannequin de couture habillé d'une robe noire, sur la droite un portique présentant de multiples modèles multicolores.

C'est dans ce cadre, boulevard de Fleurus à Limoges, que prennent naissance les robes Lou kasatché. La maison de couture est spécialisée dans le flou, cette étoffe de luxe souple et légère. Mais Lou Kasatché ne se contente pas de proposer du prêt-à-porter ou du sur-mesure comme tout autre griffe. "Le petit plus chez nous, c'est la co-création" se félicite Bernard Blaizeau, dirigeant de la maison de couture. Pour une robe de mariée, une robe de soirée ou un robe de cocktail.

Prendre le temps de comprendre la cliente

La co-création, ou comment fournir la robe de ses rêves à une cliente. La maîtresse de maison, en la matière, c'est Edwige. Elle reçoit et écoute les clientes : "on doit prendre le temps pour écouter, comprendre et respecter les envies de la cliente" explique-t-elle, afin de parvenir à dessiner puis créer le modèle désiré : premières esquisses et premiers croquis, choix des formes et choix des étoffes. La maison de couture bichonne ses clientes dans le cadre luxueux de l'appartement ancien.

Derrière le luxe, machines à coudre et coups de ciseaux

Pour la suite, direction la zone sud de Limoges dans l'atelier de confection C2000. Autre ambiance, plus industrielle, où les machines à coudre côtoient les ciseaux, les centrales vapeur et les machines à découper.

Une quarantaine de couturières travaillent là, dont une petite partie d'entre elles pour Lou Kasatché. Les autres oeuvrent aux commandes des grandes maisons de couture parisiennes. Sur de beaux mannequins de confection, les petites mains moulent les étoffes pour donner vie, petit à petit, à la robe imaginée par Edwige et sa cliente. Edwige qui met, elle aussi, la main à l'ouvrage.

Il faudra bien des étapes pour aboutir au modèle définiti , et notamment de nombreux essayages intermédiaires. A chaque fois, c'est un avant-goût de l'habillage final avec la robe tant désirée.