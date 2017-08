Les coulisses du luxe en Limousin : le cheval anglo-arabe, prestige de Pompadour

Cet été, France Bleu Limousin vous emmène dans les coulisses du luxe, une série consacrée aux ateliers ou aux arrières-boutiques de ce secteur varié en Limousin. Direction Pompadour où l'Anglo-Arabe fait le prestige du haras depuis près de 200 ans.

L'Anglo-Arabe est né à Pompadour. En 1833 le haras du Pin se sépare de plusieurs chevaux pur sang arabe. Ils arrivent au haras de Pompadour qui fait alors des croisements avec des chevaux pur sang anglais. Une nouvelle race est née qui va devenir une référence mondiale, synonyme de prestige, en particulier dans le domaine du sport. Les qualités sportives de l'Anglo-Arabe s'expriment surtout dans le concours complet.

23 poulinières

Près de 200 ans plus tard, même si l'élevage de l'Anglo-Arabe s'est répandu partout, notamment dans le sud-ouest de la France, la race reste très ancrée à Pompadour. "Nous avons 23 poulinières sur le site de Chiniac à l'entrée de la commune", précise Olivier Le Gouis, directeur du haras. C'est là que se font la sélection, les inséminations, les suivis des grossesses, les poulinages et le sevrage. Les poulains y grandissent jusqu'à 2 ou 3 ans selon leur destination future.

Des lignées de champions

Les jeunes retenus pour la compétition viennent alors à l'Orangerie où sont installées les écuries du haras. C'est là qu'ils seront préparés par les cavaliers du haras. "On essaie de leur apporter surtout des allures, car c'est important désormais dans le sport, et aussi on travaille leur force pour qu'ils puissent sauter des barres un peu plus hautes" explique le cavalier moniteur Arnaud Capdeville. Et de fait des grands champions sont nés à Pompadour. "Et on trouve dans énormément de chevaux qui s'illustrent des souches de Pompadour" précise Olivier Le Gouis. Certains grands champions anglo-arabes se retrouveront d'ailleurs du 13 au 17 septembre pour la traditionnelle Grande Semaine de Pompadour, le championnat de France de l'Anglo-Arabe.