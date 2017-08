Les coulisses du luxe en Limousin : les Porcelaines de La Fabrique

Cet été, France Bleu Limousin vous emmène dans les coulisses du luxe, une série consacrée aux ateliers ou aux arrières-boutiques de ce secteur varié en Limousin. Ici, découverte de la manufacture des Porcelaines de La Fabrique à Saint Brice sur Vienne.

Depuis près de 200 ans, les Porcelaines de La Fabrique n'affichent qu'une couleur : le blanc. La manufacture est spécialisée dans la porcelaine blanche et fournit de nombreuses marques de luxe, qui ensuite apposent elles-mêmes leurs décors et leurs couleurs.

Ici, les arts de la table sont rois. Mais, de plus en plus, les Porcelaines de la Fabrique se tournent vers des idées et des produits innovants en partenariat, notamment, avec Non Sans Raison, un cabinet spécialisé dans la création d'objets en porcelaine. Déco, luminaires, mobilier d'extérieur, etc... la palette est large et Martial Dumas, designer de Non Sans Raison, se réjouit : "avec un partenaire qui maîtrise ainsi son sujet, on peut aller toujours plus loin dans l'innovation avec ce matériau millénaire".

La petite princesse est capricieuse

"Mais il y a des contraintes" ajoute Daniel Betoule, le directeur de la manufacture, car cette petite princesse est capricieuse" ! Capricieuse la porcelaine ? Oui, car elle réduit et se montre très changeante à la cuisson... Mais peu importe : aux Porcelaines de La Fabrique, on sait l'apprivoiser tout au long du processus de création. De l'atelier de conception, en passant par les chaînes de production, jusqu'au contrôle final, une soixantaine d'employés se relaient pour créer ces objets de luxe.

Des artisans au service de la porcelaine

Des employés ? "Voyons plutôt des artisans", corrige le directeur Daniel Betoule, "des gens qui donnent vie à des choses qui sortent de l'ordinaire". Ces objets partiront en effet vers des destinations luxueuses, "des vies d'Emir ou de Présidence de la République" s'amusent ces "artisans". Qui en tirent une grande fierté.