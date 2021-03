Les cours de natation pour les scolaires de nouveau autorisés à La Vague, le centre aquatique de Mayenne

Voilà une bonne nouvelle pour les enfants et les ados scolarisés dans les établissements de Mayenne Communauté. Les cours de natation reprennent normalement, "cette reprise entraîne une modification de l’ouverture des bassins pour les publics dérogatoires" explique la collectivité dans un communiqué.

Le public autorisé peut se rendre sans réservation préalable au centre aquatique le lundi (12h - 18h30), le mardi (12h - 13h30), le mercredi (12h - 13h30 et 15h - 17h30), le jeudi (12h - 13h10) et le vendredi (12h - 13h30 et 15h - 17h30).

La jauge maximale est limitée à 96 personnes. Seulement 6 personnes maximum sont autorisées par couloir de nage.

Qui sont les publics autorisés par dérogation ?

-Les personnes en situation de handicap et les parents accompagnants leurs enfants en situation de handicap (sur présentation à l’accueil de la carte délivrée par la MDPH).

-Les adultes sur prescription médicale « Activité physique Adapté » (sur présentation à l’accueil d’un formulaire spécifique complété par un médecin traitant et de la carte d’identité).

-Les professionnels de la surveillance de baignades MNS et BNSSA (sur présentation à l’accueil de la carte professionnelle en cours de validité, ou diplômes et certificats de recyclage ou attestations de formation).