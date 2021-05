Les courses de retour à l'hippodrome des Courbiers à Nîmes

Du trot, du plat, de l'obstacle ce samedi à l'hippodrome des Courbiers à Nîmes. Début de la première course à 13h30 et départ toutes les 30 minutes pour les autres. La buvette de l'hippodrome sera également ouverte et permettra de se restaurer sur place. Des animations gratuites pour les enfants seront proposées à partir de 13h : châteaux gonflables, jeux traditionnels et baptêmes à poneys.

Le masque reste obligatoire.